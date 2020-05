Satisfacció pel retorn

Actualitzada 03/05/2020 a les 06:58

EL CSD RECOMANA LES CONCENTRACIONS A LES LLIGUES PROFESSIONALS

El Consell Superior d’Esports (CSD) espanyol va presentar ahir el protocol de seguretat pel retorn a la competició i els entrenaments, en el qual destaca la reconamanació de realitzar confinaments “en instal·lacions com ciutats esportives o hotels” fins que finalitzi la competició en el cas de les competicions professionals com l’ACB, una mesura que l’associació de jugadors ja va criticar.

El document consta de quatre fases i serà el marc per al retorn de les lligues professionals espanyoles. Aquí s’inclou el MoraBanc Andorra, tot i que els tricolors se supeditaran a les decisions de Govern.

Segons el protocol, a la primera fase el treball serà individual i es contemplen els entrenaments a les instal·lacions sempre que es mantinguin les condicions d’higiene o a l’aire lliure (es recomanen aquests últims), els esportistes hauran de portar guants i mantenir distància de seguretat, i els entrenadors no seran a les sessions.

A la segona ja es permetrà treballar en petits grups per fer sessions tàctiques “no exhaustives” i el cos tècnic haurà de portar mascareta i guants i mantenir una distància de dos metres. A més, en caràcter general, els esportistes “no podran compartir cap tipus de material” i es minimitzarà l’ús del gimnàs. A l’última fase abans de la represa de la competició, ja es podrà entrenar en grups de 14 jugadors (en el cas del bàsquet, tota la plantilla) i als vestidors s’haurà de guardar una distància de tres metres. Per últim, la fase de competició arribarà quan les autoritats sanitàries i esportives ho decideixin.

En cas que es detectés algun positiu, s’haurà d’aïllar la persona en un lloc apartat de la concentració, i s’haurà de fer tests a tot el grup d’entrenament i desinfectar les instal·lacions.

La gran majoria del món de l’esport ha entomat de manera satisfactòria les noves mesures del Govern, que permetran a 128 professionals tornar demà als entrenaments, tot i que també n’hi ha alguns que prefereixen optar per la prudència, i seguir exercitant-se a casa durant un temps més.Un dels grups que tornaran a l’activitat és el dels ciclistes, que podran rodar dues hores entre Ordino i Arcalís, o al coll d’Ordino, no podran fer-ho en grups, i hauran de fer-ho cada dos dies de manera alterna. En aquest aspecte, el corredor de l’UAE Team Emirates David de la Cruz va manifestar al Diari que “som conscients que l’important és que la pandèmia se superi, i són mesures molt restrictives perquè podrem sortir tres cops a la setmana durant dos hores, però estem fent bé la feina, estem sent respectuosos i estic segur que tots seguirem les normes amb l’esperança d’acostar-nos a la tercera fase”. El ciclista català va assenyalar que “és una passa més i tant de bo no duri gaire, això significarà que les coses estan millorant i que podem tornar a la normalitat al més aviat possible”, i va reconèixer que “aquestes setmanes s’han fet dures perquè treballar amb el rodet es psicològicament més difícil i no es pot imitar la feina que s’ha de fer a la carretera”. Per últim, i pensant en el futur, De la Cruz manifesta que “volem ser optimistes i som conscients de l’important que és que se superi la pandèmia, per a tothom, i també per a la competició, perquè després hi haurà conseqüències econòmiques”.També sobre dues rodes, però en aquest cas amb motor, els pilots de motos seran un altre dels grups que tornen demà al treball. Se’ls habilitarà la cota 1.600 de Naturlandia i s’entrenaran amb motos de trial per minimitzar riscos. El pilot del país Xavi Cardelús va mostrar-se satisfet i va declarar que “estic molt content, i encara que no sigui la nostra modalitat, el trial ens pot ajudar per alguns conceptes i podem aprendre moltes coses per portar-los a terme després als circuits”.Demà també podran tornar a entrenar-se una cinquantena d’esportistes de les beques ARA (Alt Rendiment d’Andorra), on hi ha atletes, judokes, karatekes o esquiadors, entre d’altres, que també s’entrenaran de manera individual, entre els quatre espais que s’habilitaran al Centre de Tecnificació d’Ordino. En aquest grup hi ha l’atleta Nahuel Carabaña, que va manifestar que “serà una ajuda més per a nosaltres, perquè a més de córrer al carrer com fins ara, ho podrem fer a la pista interior, i serà una gran ajuda tenir les instal·lacions”. També va mostrar-se favorable a aquesta mesura la judoka Lia Povedano, que va declarar que “ens satisfà molt, i encara que no podrem fer judo com a tal perquè és un esport de contacte, podrem fer gimnàs, que també és molt important per a nosaltres”.Però també hi ha alguns esportistes que preferiran no arriscar, com el cas del karateka Silvio Moreira, que va assegurar al Diari que “de moment prefereixo estar a casa, m’he instal·lat un petit tatami i de moment em puc entrenar allà”, i va afegir que “és positiu que es deixi sortir, però pot haver-hi més riscos”.Els equips de futbol no entren de moment en aquesta fase d’entrenaments, una decisió que molts ja s’esperaven. Clubs consultats de la Lliga Multisegur preveien que fins a meitat o finals de maig no es pugués tornar a entrenar, i no els va agafar per sorpresa, mentre que des de l’FC Andorra també van explicar la mateixa postura, ja que els jugadors ja s’entrenen individualment fent cursa els dies que poden sortir al carrer, i tampoc van demanar a l’Executiu entrar en aquesta primera fase per als esportistes professionals.