Els jugadors del MoraBanc tornen demà als entrenaments

La plantilla del MoraBanc Andorra torna demà a la feina després de gairebé dos mesos aturats a causa del coronavirus. Els jugadors entrenaran a les tardes al Poliesportiu d'un en un i en dies alterns, seguint el protocol que el Govern ha remès al club, i també seguint les recomanacions del Consell Superior d'Esports (CSD) espanyol per a les lligues professionals del país veí com és l'ACB. La preparació entre un i altre jugador tindrà una separació de 20 minuts perquè es puguin desinfectar les instal·lacions.

El club preveu que David Walker arribi dimecres dels Estats Units, i Bandja Sy està a l'espera de que Sèrbia (on es trobava pel naixement del seu fill) reobri fronteres per tornar al país, previsiblement dijous. Quan siguin a Andorra, tots dos hauran de fer la quarantena obligatoria de 14 dies per a tothom que arriba de fora al Principat en aplicació de mesures de protecció per evitar la propagació del coronavirus.