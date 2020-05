Llovet creu que l'ACB no compta prou amb els jugadors

El català pensa que l’organització no els ha consultat gaires decisions i que hi podria haver hagut més col·laboració

Actualitzada 02/05/2020 a les 07:18

Marc Basco Andorra la Vella

El jugador del MoraBanc Andorra Nacho Llovet va mostrar-se contrariat per algunes de les maneres de fer de l’ACB durant el període d’incertesa de la competició, va manifestar que “podríem haver anat més a l’una els jugadors i la lliga per parlar de més coses”, i va afegir que “nosaltres som els primers que volem jugar, que és el que ens agrada, i estic una mica decebut perquè se’ns han comunicat les decisions i no se’ns ha pres en compte per a res”. En una entrevista a les xarxes socials del club, l’aler-pivot va refermar que la posició dels jugadors és “que tant de bo la situació millori, s’estabilitzi i s’arribi al mínim de garanties per poder jugar, tot i que sabem que el risc zero no hi serà, i que puguem gaudir d’aquest esport”.

Precisament sobre els riscos de contagi, va assegurar que “al risc zero no s’hi pot arribar i crec que seria egoista per la nostra part respecte a sanitaris, personal de supermercat o d’altres treballs exigir el risc zero, perquè ells també treballen i no tenen el risc zero”, i va agregar que “també és cert que tenim una feina especial perquè no podem mantenir distàncies de seguretat o portar mascareta perquè és un esport de contacte”. A més, va assenyalar que “tot i això s’ha d’avaluar com es pot fer, els riscos que hi ha per a la salut dels esportistes i també molts escenaris, com què passa si estem entrenant o jugant ja i algú dona positiu, perquè no només és per ara, sinó que els trobarem al setembre o l’octubre”