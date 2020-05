El Campionat d'Europa de Budapest es posposa al 2021

Actualitzada 02/05/2020 a les 07:16

L’Europeu de natació de Budapest es posposa al 2021 i no es farà aquest any com estava previst, tal com va confirmar el president de la Federació Hongaresa, Sándor Waldár. En un primer moment, la cita s’havia de fer de l’11 al 14 de maig, però es va ajornar fins a l’agost, primer, i fins al novembre, després. Ahir, però, el president de la Federació Hongaresa va assegurar que “enguany no es podrà organitzar segur l’Europeu i ara creiem que es podria fer el maig del 2021”.

La decisió final es prendrà al novembre, quan hi ha previst el congrés de la Federació Europea de Natació (LEN). De totes maneres, serà complicat trobar una data per al Campionat d’Europa, ja que per a l’any vinent hi ha previstes també dues de les grans cites en el món de la natació, els Jocs Olímpics i el Campionat del Món a Fukuoka (Japó).