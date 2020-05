Dol al futbol Samarreta de l'Inter d'Escaldes en un balcó. ILDE LIMA

Marc Basco Andorra la Vella

El món del futbol del país està en xoc per la mort del jove Marcelo Ruiz a causa de l’incendi que hi va haver a l’avinguda Carlemany la setmana passada. El jove de només 16 anys era un apassionat del món del futbol (aficionat de l’Universitario de Perú) i en gaudia a l’Inter d’Escaldes des de principi del 2019, quan va arribar al país.

Lateral esquerre sobre el camp, amb projecció ofensiva i amb la lluita per bandera, va deixar una gran empremta entre els companys d’equip i els rivals, així com en tot el món del futbol. Des que es va conèixer la notícia de la seva mort, clubs, jugadors, entrenadors, la federació, i fins i tot la ministra Riva van voler mostrar el seu condol a les xarxes socials. També va fer-ho l’Universitario de Perú, que des de l’altra banda del món va mostrar els seus respectes per la tràgica notícia.

Ahir, a més, va sorgir un bonic homenatge, i és que unes quantes samarretes blau-i-negres de l’Inter es van penjar als balcons de diversos indrets del país com a signe d’homenatge i reconeixement a la figura de Marcelo Ruiz. Companys d’equip, d’altres conjunts del club, i de la primera plantilla, com Ilde Lima o Sergio Moreno, no van voler deixar de posar el seu granet de sorra per recordar el jove Marcelo.