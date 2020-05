Via lliure a la proposta de resolució de l'ACB

Actualitzada 01/05/2020 a les 07:07

MÉS DE 27000 EUROS AL 'PARTIT DE LA NOSTRA VIDA'

El MoraBanc Andorra va tancar amb una xifra espectacular, 27.030 euros de recaptació, la campanya solidària del Partit de la nostra vida. Més de 27.000 euros, amb 845 donants, que aniran íntegrament al fons de Govern per combatre la crisi sanitària provocada per la pandèmia de la Covid-19. “Hem guanyat el partit de la nostra vida”, va afirmar el president del club, Gorka Aixàs, que va enviar “un gràcies espectacular i una gran abraçada a tots els participants”. Aixàs va afegir que “la samarreta tricolor de la propera temporada serà “la més històrica que mai hagi portat el club”.

Tot i que l’ACB no s’ha pronunciat, el pla de desescalada en la lluita contra el coronavirus que va anunciar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, permetria que la Lliga Endesa pogués acabar aquesta temporada segons la fórmula decidida per l’assemblea de clubs el 20 d’abril passat. Una proposta que passava per un play-off amb els 12 primers equips classificats, en una seu única i un torneig que tindria una durada de 14 dies. El pla definit pel govern espanyol permetrà que els esportistes professionals tornin als seus entrenaments dilluns vinent, encara que només de manera individual. Els entrenaments d’equip no començarien fins a l’11 de maig, tot i que en determinades condicions. Evidentment, tot està subjecte a l’evolució de la pandèmia i si les autoritats sanitàries permeten la reactivació del campionat.Els entrenadors adjunts del MoraBanc Andorra, David Eudal i Paco Vázquez, es van mostrar ahir en aquesta línia. En declaracions als canals oficials del club, Vázquez va explicar que “el retorn als entrenaments haurà de ser progressiu i que els jugadors es vagin trobant a poc a poc”. En aquest sentit, va afegir que “la tornada als entrenaments serà estranya i hem d’anar amb molt de compte i seguint les pautes de reincorporació a l’activitat física que ens donin el Miguel Ángel [Rodellar, preparador físic] i David de Toro [fisioterapeuta]”. Eudal, però, va subratllar que els jugadors estan treballant de valent durant el confinament, “seguint les rutines d’entrenament i, tot i que és cert que fa molts dies que no trepitgen la pista, han estat actius. A veure com reaccionen i com s’adapten a la situació”.D’altra banda, l’escenari de la resolució de la Lliga Endesa, si és que es pot acabar realitzant, és encara una incògnita. Ben posicionada Andorra, Barcelona, Madrid, València i les Canàries ja han mostrat el seu interès a acollir la competició. El Club Bàsquet Menorca ha estat l’últim club a traslladar a l’ACB la voluntat d’organitzar la fase final. Des del club illenc s’assegura un avançament cap a una fase de la desescalada de la crisi de la Covid-19 que faria viable la celebració d’aquest torneig. El 31 de maig és la data límit que l’ACB es va donar per pronunciar-se.