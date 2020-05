Un total de 128 esportistes professionals podran tornar als entrenaments

Govern permet reprendre l'activitat a partir de dilluns a 48 ciclistes, 15 motociclistes, 14 jugadors del MoraBanc i 51 becats del Programa ARA, però amb condicions

Albert Canes Andorra la Vella

El Govern ha inclós un total de 128 esportistes professionals en la segona fase de la represa de l'activitat que a partir de dillus podran tornar a entrenar fora de casa per preparar les seves respectives competicions, tot i que amb una sèrie de condicionants. Són 51 becats del Programa ARA (alt rendiment), 14 jugadors del MoraBanc Andorra, 15 motociclistes i 48 ciclistes. Destaca que no s'inclouen els jugadors de l'FC Andorra i la Lliga Multisegur Assegurances. "L'FC Andorra no s'acull al dret d'entrenar ja que no tenen de moment la confirmació que la lliga acabi, i en cas que pogués fer-ho, tampoc tenen la confirmació si ells podrien integrar-se al final de la temporada", ha justificat el cap de Govern, Xavier Espot.

Els esportistes becats pel Programa ARA podran fer ús del Centre de Tecnificació d'Ordino (CTO), que es dividirà en quatre espais, la sala d'esports de combat, el gimnàs, la pista coberta de 120 metres i la zona exterior del camp de gespa. Pel que fa als jugadors del MoraBanc, podran tornar al Poliesportiu, però començant per entrenaments individuals. Cada jugador tindrà una franja horària i es repartiran entre la pista i el gimnàs. "Els protocols d'entrenament han estat acordats amb les autoritats sanitàries", ha precisat Espot.

Per la seva part, els motociclistes tindran un espai d'entrenament a la Cota 1.600 de Naturlandia, disposaran d'una franja horària entre les 11 h fins les 14 h i es dividran en dos grups. A més, treballaran en dies alterns (set ho faran un dia i vuit un altre) i només podran entrenar amb moto de trial per "minimitzar els riscos". També disposaran d'un vehicle de suport i del metge de la Federació Motociclista Andorrana.

Finalment, els ciclistes comptaran amb un tram habilitat d'Ordino fins a Arcalís i el coll d'Ordino. Es dividiran en dos grups de 24 en dies alterns i tenen habilitats dos punts de sortida, l'aparcament del Palau de Gel i el del CTO. A més, disposaran de la mateixa franja horària que els pilots de motociclisme de tres hores, però l'entrenament efectiu només podrà ser de dues. Així mateix, només estaran permesos els entrenaments individuals i també tindran un vehicle d'assistència.

