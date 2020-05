Retorn a la 'normalitat'

L’internacional Marc Vales, jugador del Sandefjord, està passant la crisi del coronavirus a Noruega, que s’ha vist menys afectada que Andorra, i ja ha començat els entrenaments en grups reduïts en espera que arrenqui la primera divisió del país nòrdic.

Marc Vales és un dels pocs futbolistes del país que han pogut tornar a la normalitat, o almenys a certa normalitat. El defensa internacional es troba des que va esclatar la crisi sanitària mundial pel coronavirus a Sandefjord, un municipi d’uns 45.000 habitants del sud de Noruega, i seu del Sandefjord Fotball, equip en què milita des de l’estiu del 2019. Al país nòrdic la Covid-19 ha colpejat molt menys que als estats del sud d’Europa, i ahir comptava amb menys de 8.000 casos i 200 morts, que suposa una xifra controlada per a un territori de cinc milions i mig d’habitants.

Un dels secrets va ser que el govern va prendre mesures ràpidament i el 13 de març ja tothom que volia entrar al país des de fora havia de complir 14 dies de quarantena obligatòria. De fet, la celeritat a l’hora de prendre decisions va fer que no fos necessari un “tancament total”, segons Vales, que remarca que “van prendre mesures aviat, quan la infecció era molt lleu encara al país, i no hi ha hagut tancament total com a tal, hi havia algunes restriccions a les empreses de cara al públic, hi havia menys serveis, o tancaven els bars i restaurants”. L’internacional (i la seva dona i el seu fill) no va plantejar-se venir a passar el confinament al Principat, però no ha deixat de saber què passava a casa en cap moment: “El contacte no ha parat, vols saber que tot està bé perquè molta gent s’infecta i està morint, però, per sort, no he patit cap pèrdua a la família.”



Retorn a la gespa

Mentre que a mig Europa i a mig món les autoritats futbolístiques van de corcoll per saber si es podran reprendre les competicions, a Noruega sembla que van per feina. Els equips estaven en plena pretemporada abans de l’esclat de la crisi (Vales estava fent una estada a Marbella amb el seu equip), i després d’un parell de mesos amb tot aturat la normalitat comença a tornar de mica en mica, i el futbolista ja ha pogut tornar a exercitar-se sobre la gespa. Això sí, ho ha de fer amb protocols de seguretat, i explica que “només podem entrenar en grups de cinc a la gespa, encara que estigui tot l’equip al camp, i si algú toca la pilota amb la mà s’ha d’aturar l’entrenament per desinfectar-la”. El futbolista no pot amagar la seva satisfacció, i confessa que “no té res a veure poder estar al camp que haver d’entrenar a casa, perquè encara que sigui de manera limitada hi ha la pilota pel mig i pots treballar també aspectes tècnics i tàctics”.

El proper pas seran els entrenaments en grup, previstos ja a partir de dilluns, i després l’inici de la lliga. A Noruega el calendari no segueix el model de la resta d’Europa i la competició va de final de març a desembre, fet que ha comportat l’ajornament de les primeres jornades, però està previst que el torneig pugui arrencar el 15 de juny i Vales creu que es pot complir, “la gent és optimista”, admet.

Aquesta serà una temporada especial perquè suposarà el seu retorn a Primera Divisió després del descens de la temporada anterior, i Vales confessa que “la il·lusió és màxima, encara que sabem que serà complicat perquè falten fitxatges, però estem il·lusionats i amb ganes”. A més, l’aturada ha servit per acabar de fer net del genoll després de l’operació del novembre.



Dubtes sobre el futur

Més enllà del present, Vales reconeix que es mostra preocupat per les conseqüències que tingui el coronavirus en el futur, i assenyala que “crec que en l’àmbit mundial hi haurà un replantejament de despeses, salraris, pressupostos i no sé com afectarà”. Té contracte amb el Sandefjord fins al desembre i destaca que “ho veig molt lluny, en estar vivint a fora necessito uns mínims, i és una cosa a valorar, a veure com van passant els mesos i m’asseuré a parlar amb el club, i també amb d’altres si hi estan interessats”.