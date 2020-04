Govern atorga 8.700 euros i tanca el 14è cicle de les beques ARA

Es tracta de 4.700 i 4.000 euros corresponents als corredors de muntanya Òscar i Marc Casal

Actualitzada 30/04/2020 a les 07:00

Marc Basco Andorra la Vella

El Govern va completar el 14è cicle de les beques ARA (alt rendiment d’Andorra) amb l’atorgament de 8.700 euros als esportistes de la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM), concretament 4.700 euros per Òscar Casal i 4.000 euros per Marc Casal dintre del programa de plans especials.

L’executiu ja havia adjudicat a l’octubre 326.626 euros per a 49 esportistes a la primera part de les beques ARA, i amb els imports que va publicar ahir el BOPA, la xifra total del 14è cicle (va del setembre del 2019 a l’agost del 2020) de les beques, la quantitat total de les ajudes és de 331.659 euros per a 50 esportistes, fet que suposa un increment respecte als últims anys. El 13è cicle va comptar amb una subvenció total de 301.876 euros, mentre que el 12è cicle va tenir un import total de 277.416 euros.

D’altra banda, el BOPA també va publicar la reducció de l’import de les ajudes que s’havia atorgat a l’octubre a tres esportistes: Joan Aracil, Joan Prat i Patrick Pelegrina. A Aracil (corredor de BTT i esquiador forapista) se li havien atorgat 2.000 euros dintre del programa promeses, que ara passaran a zero per no complir els requisits previstos.

Pel que fa al gimnasta Joan Prat, va rebre 1.500 euros pel programa de joves promeses, però ha renunciat a una part de l’import, i la beca final queda en 500 euros. Per últim, al nedador Patrick Pelegrina se li havien atorgat en primera instància 1.000 euros del programa de joves promeses i la subvenció ha quedat reduïda a un terç (333 euros) perquè no ha participat en alguna de les últimes competicions.