El MoraBanc recapta 27.030 euros de 845 donants per al fons solidari

El club tricolor clou la iniciativa 'El Partit de la Nostra Vida' molt satisfet i superant les seves expectatives

Actualitzada 30/04/2020 a les 19:27

Redacció Andorra la Vella

El MoraBanc Andorra ha tancat la iniciativa 'El Partit de la Nostr' Vida' amb una "victòria històrica", tal i com han definit en un comunicat, després d'haver recaptat un total de 27.030 euros provinents de 845 donants, que la temporada vinent veuran reflectits els seus noms en la samarreta de l'equip. El diners, que se sumaran als 10.000 euros que ja es van donar, es destinaran al fons solidari del Govern per combatre la Covid-19. "Només puc enviar un gràcies espectacular i una gran abraçada a totes les persones que han participat", ha assenyalat el president del club, Gorka Aixàs, que ha afirmat que "la samarreta tricolor de la propera temporada serà, sense dubte, la més històrica que mai hagi portat el club".

El MoraBanc ha superat "de molt llarg" totes les seves expectatives prèvies i ha explicat que des del primer dia la resposta a la possibilitat de posar el nom a la samarret tricolor de la temporada 2020-2021 i ajudar el Govern a lluitar contra la Covid-19 "ha estat espectacular". Les donacions de 10, 20, 50, 100 i 200 euros que es podien fer i que han servit per recaptar els 27.030 euros han provingut d'aficionats d'Andorra i de fora, tal i com ha informat l'entitat tricolor.