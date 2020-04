El Govern manté l'espera per al retorn als entrenaments

Actualitzada 30/04/2020 a les 07:00

La incertesa pel retorn als entrenaments dels equips i esportistes professionals es manté i el Govern encara no té data per a la tornada a l’activitat física. L’executiu espanyol va decidir que els conjunts i esportistes professionals del país veí podran exercitar-se en solitari a partir de dilluns vinents, però a Andorra el Govern no ha pres encara cap decisió al respecte. Segons va comentar ahir el ministre portaveu, Eric Jover, “la ministra Riva està treballant amb les diferents federacions”, i va afegir que “de moment s’ha decidit suspendre les activitats i quan hi hagi més decisions les anirem comunicant”.

D’altra banda, alguns equips de la Lliga Multisegur Assegurances apunten que el retorn als entrenaments podria produir-se pels volts del 15 o 20 de maig. Els representants dels clubs van reunir-se telemàticament amb la federació i aquesta és una de les opcions que hi ha sobre la taula, sempre en espera de l’autorització de les autoritats sanitàries.