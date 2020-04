Suspès el 38è Open internacional d'Andorra

L’edició d’enguany no es podrà disputar pel coronavirus i el campionat se celebrarà entre el 17 i el 25 de juliol del 2021

Actualitzada 29/04/2020 a les 06:51

Redacció Andorra la Vella

El coronavirus segueix afectant els calendaris esportius i els diferents esdeveniments del país, i la Federació d’Escacs Valls d’Andorra (FEVA) va anunciar ahir la suspensió del 38è Open internacional d’Andorra d’escacs, que s’havia de disputar del 18 al 26 de juliol a l’hotel Panorama d’Escaldes-Engordany, i va explicar que la 38a edició del campionat queda programada entre el 17 i el 25 de juliol del 2021.

Segons va comunicar l’organització, “a causa de les mesures adoptades per prevenir els contagis de la Covid-19, totes les activitats de la Federació d’Escacs Valls d’Andorra, el Grup d’Escacs Valls d’Andorra i el Centre d’Escacs d’Andorra s’han vist alterades”, motiu que ha obligat a suspendre el campionat. L’Open internacional d’escacs d’Andorra és un torneig clàssic amb gairebé quaranta edicions a l’esquena que l’any passat va reunir uns 150 participants.

D’altra banda, encara que no es pugui jugar a escacs de manera presencial en grans campionats sí que pot fer-se de manera virtual, i és per això que la Federació d’Escacs Valls d’Andorra arrencarà demà la primera edició del Torneig escolar d’Andorra sub-12, que es disputarà a través de la plataforma Lichess. El campionat queda reservat per tots aquells joves menors de 12 anys, les inscripcions són gratuïtes i el format serà el de partides ràpides de cinc minuts.