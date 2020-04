Optimisme moderat

Actualitzada 29/04/2020 a les 06:52

CONVENI ENTRE LA FAB, IMPROVE I LA FUNDACIÓ AÍTO PER A LA FORMACIÓ DELS ENTRENADORS

La Federació Andorrana de Bàsquet ha arribat a un acord de col·laboració amb l’empresa Improve Sports i amb la Fundació Aíto García Reneses perquè els entrenadors que hagin fet els cursos de nivell 0, 1 o 2 amb la FAB puguin completar la seva formació de manera virtual amb aquestes associacions.

Tant Improve Sports com la Fundació Aíto García Reneses són dos referents en el món de la formació en línia i compten entre els seus cursos amb entrenadors de la talla d’Aíto García Reneses, Xavi Pascual o Pedro Martínez, a més de cursos d’iniciació, minibàsquet o infantil. L’acord preveu que els entrenadors que hagin cursat el títol a través de la FAB puguin gaudir de tarifes preferents a les classes en línia de totes dues organitzacions.

Durant el període de confinament, la FAB ha realitzat els cursos d’entrenadors dels nivells 0 i 1 amb més de 70 tècnics matriculats, números que van superar les expectatives.

El director general del MoraBanc Andorra, Francesc Solana, es va mostrar optimista tant amb la possibilitat que la Lliga ACB es pugui finalitzar amb el nou format que va presentar l’associació amb els dotze primers classificats, com amb l’opció que aquest torneig es disputi al Principat.En una entrevista a les xarxes socials del club, Solana va assenyalar que “hem de ser optimistes amb l’ACB i les ganes que tenim tots amb aquest nou format, i també amb la possibilitat que sigui a Andorra”, i va afegir que “hem de poder arribar a final de maig amb xifres sòlides perquè ens vegin com un esport que pot tornar amb normalitat i que es pot reintroduir. És important per a la mentalitat i l’alegria de tothom”. En aquest sentit, el director general va referir-se a l’aspecte social del club i de l’esport, i va afirmar que “l’esport és una de les coses que donen sentiment i els nostres seguidors en tenen ganes. La gent està orgullosa del seu club i penso que podem tenir un bon final de temporada sempre que les autoritats sanitàries ho vegin possible”.Solana també va analitzar dues de les circumstàncies que ha viscut el club durant aquestes setmanes, la marxa de David Walker als Estats Units i la rebaixa de sou de la plantilla si no es juga més. Sobre l’aler nord-americà va declarar que “no es va escapar ni va marxar sense dir res, ens va comentar que no ho estava passant bé i que tenia problemes a la nit per dormir i va fer la reflexió de que havia de marxar a casa amb la família”, i va agregar que “nosaltres vam dir que cap membre de l’entitat marxés seguint les recomanacions de les autoritats, però les persones som adultes i ell pot fer el que cregui que ha de fer i després ha d’assumir la responsabilitat”. Pel que fa a la rebaixa del 20 per cent del sou dels jugadors i l’entrenador si no acaba la competició, el director general va declarar que “han estat negociacions llargues i dures amb els agents, però no hem anat a imposar, sinó a convèncer”, i va cloure que “a alguns els va costar menys que a d’altres entendre-ho, però l’acord demostra que l’equip té implicació i responsabilitat, n’estic orgullós”.El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va anunciar ahir que a partir del 4 de maig els equips i esportistes professionals espanyols (inclosos els rivals del MoraBanc a l’ACB) podran tornar a entrenar de manera individual a les seves instal·lacions sempre que estiguin adequades a les mesures de seguretat, a partir del 18 de maig ho podran fer en petits grups i des de l’1 de juny amb les plantilles completes. L’entitat tricolor manté converses constants amb el Govern però encara no hi ha cap data marcada per al retorn dels esportistes i clubs del país als entrenaments.