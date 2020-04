La federació realitza la primera sessió de formació de comissaris esportius

Actualitzada 29/04/2020 a les 06:48

Redacció Andorra la Vella

La Fandjudo va realitzar la primera sessió de formació en línia de comissaris esportius, que es va dur a terme amb la plataforma Zoom amb una durada d’una hora i mitja.

Durant l’exposició es van explicar les diferents tasques dels comissaris esportius, fent èmfasi en el pesatge, el sorteig i en la tria del sistema de competició d’un torneig. A més, els assistents també van aprendre com s’han d’apuntar i omplir els resultats dels combats tant en un full de lliga com en un d’eliminatòries, i també com s’han de desenvolupar les repesques.

La sessió va estar conduïda per l’àrbitre internacional Joan Ramon Balsells i va comptar amb una dotzena de participants, la majoria integrants dels equips sènior i de base de la Fandjudo. Des de la federació valoren positivament aquesta primera experiència i durant les properes setmanes es realitzaran més sessions de manera telemàtica, però amb un nivell més avançat.