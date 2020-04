Creixen els dubtes per fer els Jocs si no hi ha vacuna

Actualitzada 29/04/2020 a les 06:50

Redacció Tòquio

Els dubtes sobre la celebració dels Jocs Olímpics de Tòquio l’estiu del 2021 (un any després del que estava previst) segueixen ben presents, i ahir el president de l’Associació Mèdica del Japó, Yoshitake Yokokura, va advertir que “serà extremament difícil celebrar els Jocs Olímpics de Tòquio el 2021 si no es desenvolupa una vacuna efectiva contra el coronavirus”.

La pandèmia ja va obligar a endarrerir un any la cita olímpica, però ja des del primer moment moltes veus van mostrar el seu escepticisme amb relació al fet que es puguin acabar celebrant. En aquest sentit, el doctor va manifestar que “farà falta conèixer la situació global en aquelles dates, perquè potser el Japó ha superat el coronavirus, però altres llocs no”.

D’altra banda, el president del comitè organitzador, Yoshiro Mori, va manifestar que “els Jocs no es posposaran més i si no es poden fer el 2021 es cancel·laran”. A més, va proposar que la cerimònia de cloenda dels Jocs Olímpics i la d’obertura dels Paralímpics siguin eliminades per reduir la despesa. Segons va explicar Mori, la voluntat seria fer una inauguració general a l’inici dels Jocs i una cloenda, també general, un cop finalitzin els Jocs Paralímpics.