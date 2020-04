El jugador del MoraBanc Vivand Martí Obiols ha hagut de passar gairebé tres setmanes tancat a la seva habitació a causa del positiu dels pares per coronavirus. Ara, amb la família curada, admet que no ha estat una experiència fàcil.

Doblement confinat El jugador del MoraBanc Vivand Martí Obiols. BCA

Actualitzada 28/04/2020 a les 06:49

Marc Basco Andorra la Vella

El coronavirus està canviant la nostra vida al cent per cent i està portant situacions complicades, dures i fins i tot anecdòtiques. Un d’aquests últims casos és el de Martí Obiols, jove jugador del filial del MoraBanc Andorra, el MoraBanc Andorra Vivand, que ha hagut de patir un doble confinament per culpa de la Covid-19.

Els seus pares, mestra i fisioterapeuta, van passar la malaltia i això va fer que el jugador hagués d’estar tres setmanes confinat a la seva habitació. Ara, amb la família recuperada i ell tornant a certa normalitat, ha explicat la seva experiència a les xarxes socials del club. “He estat quasi tres setmanes tancat dintre de l’habitació, em portaven aquí el menjar i feia vida aquí”, recorda, i afegeix que “l’important era que els pares estiguessin bé, jo estava tancat, però això no era el més important, sinó que ells es recuperessin”. Precisament en aquest sentit, va confessar que “els nervis sempre hi eren, de no saber com evolucionarà la malaltia o de no saber com acabarà. El meu pare ho ha passat força bé i la meva mare sí que ha passat tots els símptomes, però, per sort, ho ha passat a casa”.

El dia a dia durant aquestes setmanes ha estat “força monòton” i Obiols relata la seva experiència: “Al matí feia classes virtuals perquè estudio batxillerat i estàvem preparant les proves, després de dinar també feia alguna classe més, i després feia una mica d’exercici físic amb les pautes que ens passava el preparador físic del club i també veia alguna sèrie com Friends, The Big Bang Theory o La Casa de Papel, a més del documental de Michael Jordan, i també de vegades jugava una mica amb el cub de Rubik”.

I el futur? La Lliga EBA encara no està oficialment cancel·lada, però tot apunta que la federació espanyola ho acabarà fent properament, així que Obiols hauria pogut jugar ja el seu últim duel com a tricolor, ja que el curs vinent té previst anar a estudiar a Barcelona. En tot cas, té una cosa clara, i és que es mostra convençut que “m’agradaria seguir jugany l’any vinent i també seguir vinculat al club d’alguna forma”.



‘El partit de la nostra vida’

El club va anunciar que dijous s’acabarà la campanya solidària El partit de la nostra vida per col·laborar amb el fons solidari de Govern. Fins al moment l’acció ja ha recaptat gairebé 20.000 euros en espera dels últims dies.