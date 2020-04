A causa de la impossibilitat de viatjar per fer la pretemporada, la Federació Andorrana d’Esquí llogarà un simulador perquè els esportistes puguin entrenar durant l’estiu. Està previst que arribi al juny i s’instal·larà al Centre de tecnificació d’Ordino.

Adaptar-se als nous temps El simulador que ha llogat la FAE perquè els esquiadors puguin entrenar. FAE

Actualitzada 28/04/2020 a les 06:53

Marc Basco Andorra la Vella

El món sencer patirà canvis significatius a causa del coronavirus i s’hi està adaptant. L’esport no és aliè a aquesta situació i la Federació Andorrana d’Esquí ha decidit llogar un simulador perquè els seus esportistes puguin entrenar durant els mesos d’estiu, conscients que la situació no permetrà viatjar per fer la pretemporada a fora, com és habitual.

En condicions normals, els esquiadors de la FAE viatgen a Sud-amèrica (concretament a les geleres de Xile i Argentina) durant l’estiu per realitzar diferents estades de pretemporada i agafar el to per als mesos de competicions. Enguany, però, la situació serà diferent i en previsió d’un allargament en l’obertura de diverses fronteres, la federació ha cancel·lat totes les estades que s’havien de fer fins al setembre, i ha fet un pas endavant i proporcionarà una eina a tots els corredors perquè puguin mantenir certa normalitat en el seus entrenaments. La FAE ha arribat a un acord amb l’empresa Ski World-Pro per llogar durant quatre mesos un simulador d’esquí que podran utilitzar tots els membres de l’equip nacional, així com els corredors de tots els clubs del país. La nova eina s’instal·larà al Centre de tecnificació d’Ordino i està previst que funcioni a partir de l’1 de juny.

Segons explica el director tècnic d’esquí alpí de la FAE, Max Tissot, “s’ha demostrat que aquesta eina pot complementar la feina a les pistes, i també ajudarà en el treball físic”. A més, destaca que “volem donar suport als corredors de l’equip nacional per minimitzar els efectes de no poder anar a esquiar”. A més, Tissot també va explicar com va sorgir aquesta idea: “Fa mesos que mirem d’instal·lar un simulador al país d’una mida més gran, però hem vist que el fabricant té un model reduït que es pot portar d’un lloc a un altre i amb la incapacitat de viatjar ens podrà ajudar.”

El simulador no substituirà la feina sobre la neu, però tot i les seves limitacions podrà ajudar molt els esquiadors, ja que Max Tissot assegura que “ens en podem beneficiar tant en l’àmbit físic, pel treball efectiu que es fa a sobre, com el tècnic, ja que és sorprenent la similitud que hi ha entrte la neu i el tapís”. I aprofundint aquest aspecte, Tissot remarca que “com que no hi ha cap element exterior que molesti, podem treballar durant molts minuts seguits un mateix moviment, i això ens ajudarà molt per fer treball específic. Ens donarà un plus per resoldre alguns problemes i ens ajudarà a donar temps a altres aspectes ja que de vegades en teníem menys”.

Queda clar que serà una pretemporada diferent, i Tissot reconeix que “serà atípica i si no podem viatjar fora al setembre es comprometrà la qualitat de la preparació com l’enteníem fins ara”.