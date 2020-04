ProLiga presenta un decàleg d'ajuda als no professionals

L’associació espanyola representa 237 equips de Segona B, entre els quals no hi ha l’FC Andorra, i de Tercera divisió

Actualitzada 27/04/2020 a les 06:48

Redacció Andorra la Vella

L'associació ProLiga, que representa 237 clubs de Segona B i Tercera divisió, ha elaborat un decàleg per a la sostenibilitat dels clubs de futbol no professional i intentar, així, mitigar la crisi que provocarà l'actual pandèmia de coronavirus. Una proposta que ha de posar ara a disposició del Consell Superior d’Esports espanyol (CSD), la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) i l’Associació de Futbolistes Espanyols A(FE) amb els quals tractarà de, tal i com va assenyalar en un comunicat l’associació presidida per David Jiménez, "treballar conjuntament en la recerca de les corresponents solucions". A més, van explicar que ProLiga, tot i no poder “pronunciar-se a favor o en contra d'un model per a finalitzar les competicions en el moment actual” per conflicte d’interessos, sí que asseguren estar legitimats per realitzar aquesta proposta. El decàleg, que recull peticions per a la sostenibilitat de la Segona B i Tercera demana, entre d’altres punts, tenir en compte els criteris de proximitat real en la configuració dels grups de Segona B. A més, es vol aplicar la gratuïtat de les llicències P a Segona B.

L’FC Andorra no forma part de l’associació ProLiga i, de fet, només tres equips del grup tercer hi estan integrats: Castelló, Oriola, la Nucia i Llagostera. Precisament ProLiga va ser l’associació que va denunciar l’estiu passat la compra de la plaça de Segona B per part del club tricolor.