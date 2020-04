La millor opció

Actualitzada 27/04/2020 a les 06:49



17.860 EUROS AL 'PARTIT DE LA NOSTRA VIDA'

La campanya que el MoraBanc Andorra va engegar per lluitar contra el coronavirus, El partit de la nostra vida, ha recollit ja 17.860 euros. La iniciativa està sent un èxit absolut, barreja la solidaritat i el sentit de pertinença amb la possibilitat que els donants puguin veure el seu nom a la samarreta de la propera temporada del MoraBanc. Tots aquells aficionats que ho desitgin són encara a temps de fer la seva aportació al lloc web del club (www.bca.ad). L’entitat tricolor ja va fer una aportació de 10.000 euros al fons solidari de Govern per combatre la Covid-19.

La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, i el president del MoraBanc Andorra, Gorka Aixàs, han defensat en diversos mitjans de comunicació catalans la candidatura d'Andorra per acollir la fase final de l'ACB, si s’acaba per reactivar la lliga. La proposta, força dinàmica, que va decretar la competició abraça fer un play-off de 12 equips, sis per grup en format de lligueta a partit únic, en una única seu i a porta tancada. A banda d’Andorra, Barcelona, Madrid, Tenerife i Las Palmas ja s’han posicionat per acollir aquesta resolució de temporada.Els principals arguments que Riva i Aixàs van posar sobre la taula van ser la proximitat que ofereix el Principat, tant a nivell d’infraestructures com d’accés per carretera. Així, el màxim mandatari del MoraBanc Andorra va explicar al programa Tot gira de Catalunya Ràdio que “hi ha instal·lacions de sobra al país, a més les tenim en un radi molt concentrat, d’uns 4 quilòmetres, per jugar i per entrenar-se, a banda de la infraestructura hotelera, molt preparats a nivell sanitari i amb els protocols adients”. Aixàs va afegir que la dimensió del Poliesportiu és “més idònia que una altra de més gran” per celebrar l'esdeveniment a porta tancada i va subratllar que seria “una oportunitat per al país”, ja que en circumstàncies "normals" aquest esdeveniment no es podria realitzar a Andorra. El president del MoraBanc va afegir que “les opcions estan intactes, tot i que no tinc una bola de vidre per saber si, finalment, es podrà reprendre la lliga. La data límit per decidir-ho és el 31 de maig.La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, per la seva banda va manifestar al programa Tu diràs de RAC1 que "el Govern dóna suport a la candidatura per acollir el desenllaç de l'ACB, ateses les dades epidemiològiques. Si no, no tindria sentit. Només en té des de la perspectiva de màxima seguretat sanitària”. Seguint la línia que va mostrar Gorka Aixàs a Catalunya Ràdio, la titular de la cartera d’Esports també va comentar que un dels avantatges que presenta el país respecte a altres candidatures és que els hotels que acollirien els equips i els centres d'entrenament i de joc són molt propers entre si i que el fet de poder arribar per carretera "també ho facilita tot, a diferència de l'avió". Riva va destacar “la bona línia sanitària i que s'està aconseguint revertir la corba”, en referència a la gestió de la crisi de la Covid-19. A més, la ministra va indicar que "a Andorra, la marca ACB funciona i ha tingut una acollida social molt bona. Rebre una final així afegiria proximitat a l'experiència que ja té el país a acollir esdeveniments". En aquest sentit, però, sí que va comentar sobre la possibilitat d’organitzar la Supercopa que "tot allò que fem, són reptes que t'animen a voler fer més coses. Però hi ha condicionants d'alguns esdeveniments que fan que no els puguem acollir per la dimensió que tenen".La fase final amb 12 equips aprovada per unanimitat per l’ACB es va repartir amb dos grups que jugaran una lligueta a partit únic. El MoraBanc Andorra es troba enquadrat al grup 2 amb Reial Madrid, Casademont Saragossa, València Basket, San Pablo Burgos i Herbalife Gran Canària. Els dos primers de cada grup passarien a semifinals.