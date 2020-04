La FAE llogarà un simulador d'esquí per poder entrenar

El Centre de Tecnificació d'Ordino acollirà la màquina el juny i durant quatre mesos

Actualitzada 27/04/2020 a les 19:59

Redacció Andorra la Vella

La Federació Andorrana d'Esquí està treballant perquè els seus esquiadors puguin tornar als entrenaments el més aviat possible. És per això que ha decidit llogar un simuladors d'esquí per als equips nacionals de la FAE/EEBE, així com els corredors de tots els clubs del país. L'entitat del Principat ha arribat a un acord amb la empresa Ski World-Pro per disposar a partir del juny d'una màquina per un període de quatre mesos, i s'instal·larà al Centre de Tecnificació d'Ordino després que la Secretària d'Estat d'Esports del Govern hagi mostrat la seva predisposició.

La mesura respon a la planificació que ha fet l'equip tècnic de la FAE davant la previsió que no es podrà sortir del país en els propers mesos i la situació "d'estrés" que aquesta incertesa genera als equips. Per tant, les estades de pretemporada previstes d'aquí al setembre han estat reprogramades i es canviaran per sessions al simulador.

Els clubs d'esquí també s'hi podran beneficiar i la federació té previst realitzar un calendari de sessions durant els propers dies, així com una formació que anirà a càrrec de l'excorredor de Copa del Món, el suís Didier Plaschy, un dels màxims responsables del desenvolupament d'aquestes màquines. La FAE ha precisat que tot aquest projecte, així com els períodes de lloguer i d'ús, està subjecte a les mesures de desconfinament que es vagin aplicant previsiblement.

#1 la ultima y nos vamos

(27/04/20 22:21)