Riva i Aixàs defensen la fase final de l'ACB a Andorra "per la proximitat"

La ministra i el president del MoraBanc Andorra van destacar que un dels avantatges del país és l'accés per carretera

Actualitzada 26/04/2020 a les 13:50

La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, i el president del MoraBanc Andorra, Gorka Aixàs, han defensat a diversos mitjans de comunicació catalans la candidatura d'Andorra per acollir la fase final de l'ACB gràcies a la "proximitat" que ofereix el país tant a nivell d'infraestructures com d'accés per carretera. En aquest sentit, Gorka Aixàs va destacar al programa 'Tot Gira' de Catalunya Ràdio que el pavelló té una dimensió idònia per celebrar l'esdeveniment a porta tancada i va subratllar que seria una oportunitat pel país, ja que en circumstàncies "normals" aquest esdeveniment no es podria realitzar a Andorra. Així mateix, Sílvia Riva va manifestar al programa 'Tu Diràs' de RAC1 que un dels avantatges que presenta el país respecte les altres candidatures és que els hotels que acollirien els equips i els centres d'entrenament i de joc són molt propers entre ells i que el fet de poder arribar per carretera "també ho facilita tot, a diferència de l'avió". La titular de Cultura i Esports també va destacar que la "bona línia sanitària" en referència a la gestió de la crisi per la Covid-19 i que "el Govern dóna suport a la candidatura per acollir el desenllaç de l'ACB, ateses les dades epidemiològiques", sempre destacant la "màxima seguretat sanitària". Tot i així, hi hauria tres seus més que volen optar a acollir la fase final de la Lliga Endesa, com són Madrid, Tenerife i Las Palmas, i encara queda saber si finalment es disputarà o no, fet que té com a data límit el 31 de maig.