La federació s'adhereix a la lluita contra la Covid-19 amb la donació d'ulleres

Actualitzada 26/04/2020 a les 07:30

La Federació Motociclista d’Andorra (FMA) s’ha sumat a la iniciativa solidària que diversos pilots internacionals

–Nani Roma, José Butrón, Laia Sanz o el resident Toni Bou– van engegar fa unes setmanes per lluitar contra la pandèmia de la Covid-19. L’FMA farà una donació d’ulleres de màscara offroad per als serveis sanitaris d'Andorra per protegir-se durant aquesta crisi. Així, la federació també insta aquells que vulguin donar la seva, si en tenen a casa, per poder ajudar enviant un mail a fma@andorra.ad o dirigir-se al WhatsApp +376 652975, posant el nom i cognom, de quantes ulleres de màscara es vol fer donació, telèfon de contacte i adreça. La federació, per donar encara més facilitats comunica que també es pot enviar una foto del donant ensenyant les màscares. Els responsables contactaran amb els interessats per recollir-les.