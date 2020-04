L'FC Andorra B i L'Enfaf femení volen ascensos

Actualitzada 26/04/2020 a les 07:32

Redacció Andorra la Vella

L’FC Andorra B, clar dominador del grup 21 de Quarta Catalana i l’Enfaf femení, segon al seu grup de Primera Catalana, han estat els clars perjudicats en la decisió de la Federació Catalana de Futbol (FCF) de donar per finalitzada la temporada de futbol. Mentre es decideix si hi haurà ascensos via referèndum, els tècnics d’aquests equips només contemplen l’opció que hi hagi finalment salts de categoria. En declaracions a Ser Andorra, Carlos Sánchez el Maño, entrenador de l’FC Andorra B, creu que “s’han de mantenir els ascensos, tenint en compte que s’han guanyat la plaça al terreny de joc”. Per la seva banda, José Antonio Martín, de l’Enfaf, defensa que s’hauria de mantenir el sistema actual amb l’ascens dels dos primers de grup i el millor segon.