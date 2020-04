L’equip tricolor, a més, és el que més castiga les pèrdues de pilota del seu rival

El MoraBanc Andorra, un dels reis de la transició atacant a l'ACB Tyson Pérez ha estat un dels jugadors revelació de la temporada a la Lliga ACB Fernando Galindo

Actualitzada 26/04/2020 a les 07:34

Redacció Andorra la Vella

Amb la competició aturada i envoltada en un halo d’incertesa, és un bon moment per comprovar què diu l'estadística avançada de la temporada a la Lliga Endesa. El periodista Chema de Lucas, en un article seu a Mi baloncesto i fent referència a les xifres que recull la plataforma Instat, explica algunes dades curioses com des d'on anoten els equips, com juguen, quin tipus de jugades fan i quin és el jugador més eficient. La tendència del bàsquet actual no és estranya a la Lliga Endesa i els punts dels equips arriben des de la pintura, en un 40,6%, i des de la línia de 6,75 metres, un 40,4%. En total, un 81% entre aquestes dues zones de la pista.

En clau tricolor, els reis de la transició són el Casademont Saragossa i el MoraBanc Andorra. Amb un 9,3: un 19% i un 17% de les seves jugades són en contraatac. L’extricolor Ennis –ara al conjunt aragonès– i David Walker són els jugadors més destacats en aquesta faceta. A més, el MoraBanc és l’equip que més castiga les pèrdues de pilota del rival amb 12,7 per partit. Pel que fa al tipus de jugades, Hannah, Massenat i Senglin han fet que el conjunt andorrà sigui, amb l’UCAM Múrcia, el millor en el maneig al pick and roll amb un 20% d'aquest tipus de jugades per partit i un 40% d'efectivitat d'aquestes situacions. Tyson Pérez, debutant a l'ACB als 24 anys, ha demostrat la seva capacitat de salt per picar i rebotar (5,1 a 15 minuts) i és el segon millor jugador en percentatge de volum de rebot a l’ACB amb 21,4. El premi a l'esforç: la convocatòria amb Espanya.

