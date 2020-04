El patronat dels Jocs dels Petits Estats d’Andorra 2021 es reuneix aquest matí per acordar l’ajornament de la cita

Sense jocs Jaume Martí, amb Xavier Espot al darrere, rebent el testimoni dels Jocs dels Petits Estats l'any passat a Montenegro. MONTENEGRO 2019

Actualitzada 23/04/2020 a les 07:20

Ivan Álvarez

Marc Basco Andorra la Vella

Els Jocs dels Petits Estats d’Europa que el Principat ha d’acollir l’any que ve fa unes setmanes que són a la corda fluixa per la crisi derivada de la pandèmia del coronavirus, i aquest matí hi ha una reunió del patronat de la Fundació Andorra 2021 (l’organitzadora dels Jocs) per tal d’ajornar definitivament la cita. Des d’alguns dels comitès nacionals de petits països, com els de Luxemburg o Malta, durant la jornada d’ahir ja es va donar per presa aquesta decisió, i el president del Comitè Olímpic de Luxemburg, André Hoffman, va dir ahir al seu país que “hem rebut una carta per dir-nos que avui hi ha una reunió per confirmar l’ajornament dels Jocs”.

Des del Comitè Olímpic Andorrà, però, van mostrar-se més cautelosos i no van confirmar l’ajornament, tot i admetre que posposar els Jocs és una possibilitat més que probable a la reunió. A més dels representants del COA, com el president Jaume Martí o el vicepresident Jordi Cerqueda, la trobada comptarà també amb la presència dels patrons representants de l’executiu, el cap de Govern, Xavier Espot, i la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, Conxita Marsol com a representant dels comuns, o amb un responsable del patrocinador principal dels Jocs, Andbank.

Els dubtes sobre la idoneïtat de celebrar els Jocs per la conjuntura econòmica postcrisi del coronavirus s’estan analitzant durant les últimes setmanes. De fet, el president del COA, Jaume Martí, ja va assegurar a l’edició del Diari del 28 de març que “l’any vinent no sé si estarem gaire recuperats, no solament Andorra, sinó tots els petits estats europeus, per poder fer uns Jocs. És complex”, i va afegir que “si veiem que Andorra es recupera i va millor tot anirà d’una manera, però si tenim l’Estat endeutat potser no serà el moment per fer uns Jocs perquè s’endeuti més. Jo ho tinc molt clar”.

Sobre les opcions de futur, una de les possibilitats que es plantejaran a la reunió és demanar acollir els Jocs dels Petits Estats d’Europa del 2025, ja que és una data que es troba sense seu. L’edició del 2023 està programada a Malta, mentre que la del 2027 al Principat de Mònaco, així doncs, es veuria amb bons ulls fer-los el 2025, tot i que aquesta opció queda supeditada a l’aprovació de Govern, primer, i a l’assemblea de comitès olímpics de petits estats que es farà properament. Així doncs, Andorra no acollirà, de moment, els Jocs dels Petits Estats per tercera vegada, tal com ja havia fet anteriorment els anys 1991 i 2005.

Cal recordar, a més, que diverses de les instal·lacions que havien d’acollir alguna disciplina en aquests Jocs dels Petits Estats d’Europa necessitaven una reforma i ja hi havia un timing força just, com per exemple en el cas de la piscina del centre esportiu dels Serradells. A més, també s’havien de fer treballs d’adequació en altres escenaris com l’Estadi Comunal Joan Samarra o el camp de tir de Pal.

Durant els últims mesos s’havia avançat en l’organització de la cita, que es trobava “sota control”, segons va dir el director dels Jocs, Josep Besolí al Diari. La voluntat era implicar tot el país i per això el comitè organitzador va decidir que totes les parròquies havien d’acollir almenys una disciplina esportiva. A més, durant les últimes setmanes també s’havia creat la imatge corporativa i fins i tot, la mascota, a qui els escolars del país estaven buscant un nom.