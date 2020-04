La federació catalana dona per acabades totes les seves lligues

Es farà una consulta entre tots els clubs per veure quines decisions s'adopten per als ascensos i descensos

Actualitzada 23/04/2020 a les 19:26

Redacció Andorra la Vella

La junta directiva de la Federació Catalana de Futbol (FCF) ha acordat avui donar per acabada la temporada a totes les lligues de la seva competència. L'ens ha pres la mesura per recomanació de Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física de Catalunya i afectarà a tots els clubs del país (tant sènior com de base) que competeixen a Catalunya tant en futbol com en futbol sala, excepte als primers equips de l’FC Andorra i del CE Sant Julià, que depenen de l'RFEF (Reial Federació Espanyola de Futbol). Així doncs, les bases de l’FC Andorra, Enfaf (masculí i femení de futbol i futbol sala), CE Sant Julià i FS Encamp donen el curs per acabat. A més, en categoria sènior, la mesura té incidència en el filial de l’FC Andorra, i en els primers equips de CE Sant Julià, Enfaf femení de futbol i Enfaf de futbol sala.

Durant les properes setmanes hi haurà una consulta entre tots els clubs a través de l'intranet per veure quines decisions s'adopten per als ascensos i descensos. L’FC Andorra B, per exemple, és líder a Quarta Catalana i l’Enfaf femení també estava lluitant per pujar, per la qual cosa no es descarta que tot i no acabar el curs, pugin de categoria.