Alguns equips de la Lliga Multisegur han decidit de manera unilateral retallar els pagaments

Els clubs, obligats per llei a pagar els sous Una acció d'un partit que enfrontava la UE Engordany i l'Inter d'Escaldes, aquesta temporada. UE ENGORDANY

Actualitzada 23/04/2020 a les 07:25

Ivan Álvarez Andorra la Vella

“A data d’avui, si el contracte que et vincula al teu club no preveu de forma expressa la possibilitat de retallar-te el sou, el club t’ha de satisfer íntegrament el salari mensual amb normalitat.” Un comunicat emès ahir per l’Associació de Futbolistes Andorrans (AFA) va informar com la Llei de relacions laborals, en el seu article 2.2, assenyala que “es consideren relacions laborals de caràcter especial, regulades per aquesta llei amb caràcter no imperatiu i subsidiari, en allò que no estigui expressament pactat”. A més, el punt c recull les consideracions dels esportistes professionals.

Així, els clubs de la Lliga Multisegur que han decidit unilateralment retallar o deixar de pagar els sous als seus jugadors amb motiu dels problemes econòmics que està causant la crisi sanitària estan obligats per llei a satisfer íntegrament la fitxa estipulada. “Denúncies d’algun jugador no n’hem rebut, però ens està arribant informació de quines són algunes situacions i enteníem que havíem de donar a conèixer els drets que com a jugador es tenen”, comenta l’internacional i futbolista de l’Inter Escaldes Ildefons Lima. “Sabem que hi ha jugadors que des que es va deixar de jugar no cobren i que necessiten un assessorament”, afegeix. A més, Lima posa l’accent en el fet que “no són sous estratosfèrics, són sous que a molts els ajuden a arribar a final de mes”. En moments d’incertesa i neguits de part dels jugadors de la lliga, l’AFA vol aportar la llum necessària per assessorar uns futbolistes que se senten desprotegits.

La UE Santa Coloma, el Sant Julià i la UE Engordany són alguns dels equips que estan patint aquesta suspensió de pagaments. “A nosaltres ens van dir que no tindríem problemes i quatre dies després ens diuen que ens pagarien el 50 per cent. Ni ens van consultar i això que alguns s’han de pagar el lloguer. A més, ningú del club ens diu res ni ens informa”, explica un futbolista de l’Engordany. “Ens sentim abandonats i no veig cap cap voluntat de voler informar ni hem rebut cap trucada del club per saber com estem”, afegeix. “Espero que, si s’acaba jugant, l’altra meitat ens la puguin pagar al juny”, reflexiona. El Sant Julià, segons ha pogut saber el Diari, no pagarà els jugadors fins que no es reprengui el campionat, però té la intenció de satisfer els pagaments al final de temporada, i altres clubs com l’Atlètic Escaldes ha pactat amb la plantilla una fórmula per tal que els jugadors puguin percebre tota la fitxa i ajudar l’entitat. Els jugadors es repartiran el seu sou dels propers dos mesos, fraccionat en quatre pagaments.