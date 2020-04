Els socis podran optar per un descompte del 30% en l'abonament de la temporada vinent o la devolució d'un 20% del preu d'aquest curs

Afició del MoraBanc al Poliesportiu Afició del MoraBanc en un partit d'aquesta temporada al Poliesportiu Fernando Galindo

Actualitzada 23/04/2020 a les 14:04

Redacció Andorra la Vella

Amb l'aprovació de l'assemblea de l'ACB de donar per finalitzada la fase regular de la Lliga Endesa, i la disputa d'un play-off en una seu única a porta tancada, el MoraBanc Andorra ha optat per oferir dues opcions als seus abonats per compensar els partits que ja no es disputaran al Poliesportiu i que s'incloïen en l'abonament anual. La primera és la de tenir un descompte del 30% en el seient de la temporada vinent, i la segona és la de recuperar el 20% del preu de l'abonament d'aquesta campanya que ha hagut d'interrompre's a causa del coronavirus. Aquesta quantitat correspon als cinc partits de la lliga que encara s'havien de disputar al Principat i els abonats que optin per aquesta opció ho podran fer a partir de dilluns a través d'un formulari al web del club, el qual hauran de completar abans del 31 de maig. "Pensem que la decisió que s'ha pres és la més justa pels nostres abonats, perquè es premiarà amb un descompte important a qui vulgui continuar com a compensació, i es permetrà recuperar els diners a qui ho consideri", ha assenyalat el cap de comunicació i portaveu del MoraBanc, Gabriel Fernàndez.