Cande Moreno, la nota més positiva d'un curs atípic

Actualitzada 23/04/2020 a les 07:27

Ivan Álvarez Andorra la Vella

L’equip d’esquí alpí de la Federació Andorrana (FAE) ha fet una valoració positiva de la temporada malgrat acabar de manera accelerada per la irrupció de la crisi sanitària per la Covid-19. Un curs atípic marcat per les lesions de les dues principals figures, Mimi Gutiérrez i Joan Verdú, però que ha deixat bones sensacions, sobretot en la figura de Cande Moreno i el conjunt júnior.

La FAE, a més, va subratllar que dos dels principals objectius marcats a l’inici de temporada s’han complert. Per una banda, la prevenció i limitació de lesions greus, amb alguna excepció, i, per l’altra, el pas endavant fet en la preparació física amb la programació d’estades durant la pretemporada.

El director tècnic de l’equip d’esquí alpí de la FAE, Max Tissot, va destacar el bon paper ofert per l’equip júnior (sub-21 i sub-18): “Hem vist amb freqüència corredors andorrans a sobre de podis i assolint resultats de gran qualitat durant quasi tot l’hivern.” En aquest sentit, Cande Moreno ha brillat amb llum pròpia i, per al tècnic, l’andorrana ha fet “una bona temporada en Copa d’Europa”, ja que “ha estat dintre del Top-30 amb regularitat a les disciplines de velocitat”. “Faig un balanç positiu de la temporada”, va introduir Cande Moreno. “Vaig començar bé al circuit de Copa d’Europa i dels resultats obtinguts em quedo amb la dotzena plaça a Saint Moritz i amb el Top-10 al Mundial júnior”. A banda de Cande Moreno, Tissot va exposar que “Gabriel Bartumeu, Xavi Cornella, Carla Mijares i Iria Medina han demostrat ser molt competitius i han finalitzat la temporada dintre dels 50 millors de les seves edats”. Max Tissot també va lamentar “les lesions del Joan [Verdú] i de l’Ael [Esteve] i va afegir que “l’Àlex [Rius] i el Kevin [Courrieu] han tingut bones actuacions i han estat a punt del Top-30 en algunes ocasions”.