Nova reunió de la cúpula de la UEFA amb les 55 federacions

Actualitzada 22/04/2020 a les 07:15

La UEFA es va reunir ahir de forma telemàtica amb les 55 federacions membres i va presentar una actualització al voltant de les opcions que s’estan estudiant. Es van presentar diverses possibilitats de calendari que abracen tant els partits de competicions nacionals com els de competicions de clubs. També es va debatre el finançament de les federacions nacionals a través del programa Hat Trick de la UEFA, reiterant el mateix òrgan el compromís de complir amb els pagaments a les federacions. A més, es va recomanar que s’acabessin les competicions nacionals de Lliga i Copa, encara que s’entén que hi pugui haver alguns casos especials. Tenint en compte això, la UEFA està elaborant actualment algunes directrius relatives a la participació en les seves competicions de clubs, amb l’objectiu d’ajudar les federacions en cas que es cancel·li una Lliga o Copa.

En aquest sentit, la FAF ja ha traçat un calendari per acabar abans del 20 de juliol.