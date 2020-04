Les entitats esportives reuneixen una bossa solidària amb 524.000 euros

Actualitzada 22/04/2020 a les 07:12

Redacció Andorra la Vella

El conjunt de les entitats esportives del país, de mutu acord amb les federacions, han reunit una bossa solidària amb 524.000 euros que es destinaran a fer front a la situació generada per la Covid-19. La quantitat de diners prové d’aquelles competicions i desplaçaments que s’han anul·lat a causa de l’emergència sanitària i que, per tant, són elements de despesa als quals les federacions no hauran de fer front.

En aquest sentit, el ministeri d’Esports, amb l’objectiu de mantenir el ple suport a les entitats esportives tot i la problemàtica sorgida arran de la crisi sanitària, redimensiona les ajudes en relació amb les competicions anul·lades. Des del Govern se subratlla que, en cap cas, aquesta contribució econòmica afecta les partides relacionades amb el funcionament diari de les federacions, ja que la partida reservada per contribuir a lluitar contra el coronavirus, aquests 524.000 euros, estava destinada a activitats cancel·lades.