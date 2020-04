Final impredictible

Actualitzada 22/04/2020 a les 07:04

'El partit de la nostra vida' supera els 12.600 euros per al fons de solidaritat

La campanya impulsada pel MoraBanc Andorra El partit de la nostra vida segueix sumant fons i, al tancament d’aquesta edició, ja havia sumat un total de 12.600 euros en menys d’una setmana, un import que es destinarà íntegrament al fons de solidaritat de Govern per lluitar contra el coronavirus. Tots aquells que realitzin una donació (pot fer-se de 10, 20, 50, 100 o 200 euros) veuran el seu nom serigrafiat a la samarreta tricolor de joc de la temporada 2020-2021.

Unes 450 persones ja han participat des de l’inici fent la seva donació a títol individual, i també ho han fet associacions com Gol Solidari, o la plantilla i cos tècnic del segon equip del club, el MoraBanc Vivand.

Sobre com s’està desenvolupant la campanya, el president de l’entitat, Gorka Aixàs, va manifestar que “fem un balanç immillorable, ha estat una iniciativa que ha tingut una acollida espectacular”, i va afegir que “portem molts diners recaptats, tenim molt temps per seguir aquesta xifra i hi ha moltíssima gent bolcada i molt conscienciada que és un moment difícil i cal aportar tot el que cadascú pugui i, a sobre, ho fan identificant-se amb el nostre projecte i volent estar presents a la samarreta”. Per últim, el màxim dirigent del club va cloure que “aquesta campanya només reforça el nostre sentiment d’identitat, i a sobre ho fem per la millor causa que es pot fer en aquest moment”.

Tot i la foscor actual de la pandèmia del coronavirus, sembla que a l’ACB ja hi ha una mica més de claredat després de l’assemblea de dilluns. Almenys pel que fa a la resolució del campionat aprovada per unanimitat amb un torneig amb els 12 primers dividits en dos grups de sis, i amb semifinals i final a partit únic. Però per molta norma aprovada, una altra cosa és si s’acabarà jugant, ja que dependrà de la situació sanitària.Tant al MoraBanc Andorra com a la resta d’equips hi havia incertesa per saber què passaria, tal com va admetre Nacho Llovet al programa Colgados del Aro. També va manifestar-se amb relació a aquest aspecte el tècnic Ibon Navarro a les xarxes socials del club, on va assegurar que “tenir el full de ruta per saber per on hem d’anar i tenir una idea crec que és bo. Després el temps ens dirà si podem o no, però està clar que tenim el pla i hem de preparar-nos”, i va refermar el que ja s’havia dit des de diferents estaments del club i del món del bàsquet: “Tothom sap que la lliga, els equips, els clubs, els jugadors i els entrenadors necessitem que la lliga es reprengui tot i que ha de ser en les condicions de seguretat adequades.”L’entrenador va apostar per la candidatura del Principat a acollir el desenllaç del campionat, i va afirmar que “crec que el país estarà en millor situació sanitària que Espanya, probablement, i seria una bona notícia, una manera de reactivar l’economia i una injecció d’il·lusió”. Però tot i jugar a casa, Navarro no creu que suposés cap tipus d’avantatge perquè “la Bombonera és important per a nosaltres per la gent, si no, és una pista coneguda on ens trobarem a gust, però nosaltres juguem a casa amb molta energia que no ve de la pista, sinó de les grades”. A més de les Canàries, ahir també va entrar a la llista de candidates Pamplona.El MoraBanc estarà al grup B del torneig amb Reial Madrid, Saragossa, València, Burgos i Gran Canària, rivals complicats veient els precedents, ja que els tricolors han sumat només dos triomfs en set partits en els duels jugats contra aquests contrincants a la lliga regular. Però tot i això, Navarro no s’atreveix a fer cap tipus de predicció degut a la situació tan particular, i va assenyalar que “no puc fer cap valoració perquè ens trobarem una situació estranya i diferent complicada de predir”, i va agregar que “és difícil de dir si és un bon o mal grup perquè no tenim ni idea de com arribaran els equips en dos mesos a jugar sis partits en dues setmanes, i crec que qui encerti en la manera de preparar-se tindrà avantatge”. De fet, si un aspecte serà important és el físic, i el tècnic basc va destacar que “haurem de tenir molta precaució perquè si ens quedem curts no arribarà bé, i si ens passem, patirem moltes lesions. Serà responsabilitat de tothom seguir les instruccions de Miguel Ángel Rodellar (preparador físic), una figura clau.D’altra banda, l’ACB estudia arrencar el curs 2020-2021 a l’octubre amb 20 equips, segons va explicar el periodista David Sánchez. El Sant Sebastià seria el 19è equip i el Valladolid optaria al 20è lloc sense obviar les opcions d’Alacant i la Corunya.