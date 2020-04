Els Jocs dels Petits Estats d'Andorra 2021 seran ajornats

El patronat es reuneix demà al matí per proposar acollir-los en una altra data, en principi el 2025, a causa de la conjuntura econòmica

22/04/2020

Albert Canes

Marc Basco

Els Jocs dels Petits Estats d'Europa que s'han de celebrar a Andorra a finals de maig del 2021 s'ajornaran. Demà al matí està prevista una reunió del patronat amb membres del comitè organitzador, el COA, el ministeri d'Esports i el cap de Govern, en la qual es proposarà aquesta mesura per tal de no empitjorar la situació econòmica de l'Estat arran de la crisi que provocarà la Covid-19. La proposta que es farà és la de disputar-los al Principat el 2025, ja que Malta acollirà els del 2023, i Mònaco els rebria el 2027. Amb tot, aquesta idea encara s'ha d'aprovar.

Des de Luxembrug i Malta ja donen per fet la suspensió dels Jocs del 2021, però no serà fins demà que es faci oficial, una vegada s'hagi fet la reunió.

El president del Comitè Olímpic Andorrà, Jaume Martí, ja va parlar d'aquesta possibilitat fa prop d'un mes al Diari ja que no volia que la celebració al país de l'esdeveniment de petits països suposés un endeutament major del Govern. “He de reconèixer que l’any vinent no sé si estarem gaire recuperats, no solament Andorra, si no tots els petits estats europeus, com per poder fer uns Jocs. És complex”, va comentar aleshores Martí, que va assegurar també que si la situació és crítica, no s’hauria de prioritzar celebrar la cita. “Si veiem que Andorra es recupera i va millor, tot anirà d’una manera, però si veiem que s’enfonsa, l’Estat el tindrem endeutat i potser no serà el moment per fer uns Jocs perquè s’endeuti més. Jo ho tinc molt clar, això”, va afegir.