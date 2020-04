El govern espanyol donarà més diners als equips de Segona B

Actualitzada 22/04/2020 a les 07:17

LA PROPOSTA DE LA NOVA SEGONA B PRO, A ESTUDI

Els clubs més forts de Segona Divisió B van presentar a la federació espanyola una proposta de reestructuració de la competició. En aquest plantejament es vol crear una categoria intermèdia entre Segona B i Segona Divisió A que podria denominar-se Segona B Pro. Aquesta nova categoria estaria formada per dos grups de 20 equips cadascun i dividits en equips del nord –on estaria l’FC Andorra– i equips del sud, i s’hi afegirien els 10 primers de cada grup.

Després d’una trobada molt fructífera a tres bandes entre els presidents del Consell Superior d’Esports espanyol (CSD), la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) i LaLiga, Irene Lozano, Luis Rubiales i Javier Tebas, respectivament, es va acordar, entre d’altres mesures, duplicar els diners que han de rebre els equips de Segona Divisió B. D’aquesta manera, després de l’esmentada reunió, el govern espanyol va aprovar la modificació del reial decret del futbol, augmentant els percentatges que LaLiga aportarà al futbol no professional , és a dir, a la Segona Divisió B i Tercera Divisió.Així, l’FC Andorra i la resta d’equips de la categoria es veuran beneficiats per l’augment de l’u al dos per cent de la quantitat total dels diners de les televisions que li arribaran a la federació destinats al futbol no professional. És a dir, els clubs duplicaran els seus ingressos en aquest apartat. La trobada tripartida entre Lozano, Rubiales i Tebas, a més, va suposar el pacte de la tornada dels entrenaments dels equips i la intenció d’acabar la temporada. Un acord supeditat, evidentment, a l’evolució de la pandèmia i sempre que les circumstàncies sanitàries ho permetin i sempre sota estrictes controls de salut.D’altra banda, el president de l’RFEF, Luis Rubiales, té previst la setmana que ve reprendre la ronda de trobades telemàtiques amb els representants de les diferents federacions territorials amb la finalitat d’aconseguir, per fi, un punt comú entre tothom per acabar de resoldre la temporada a la Segona Divisió B.