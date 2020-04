Griezmann cedeix a Gol Solidari les botes que va fer servir al partit d'Andorra

Actualitzada 21/04/2020 a les 07:19

Ivan Álvarez Andorra la Vella

La plataforma Gol Solidari creada pels futbolistes Ildefons Lima i Juli Sánchez segueix demostrant la seva enorme tasca durant l’època del confinament. La subhasta engegada per recaptar fons per combatre la Covid-19 està tenint una rebuda magnífica i acaba de fer-se amb una peça d’autèntic luxe. El campió del món i jugador de l’FC Barcelona Antoine Griezmann ha cedit a Gol Solidari les botes amb què va jugar el partit classificatori per a l’Eurocopa davant Andorra a l’Estadi Nacional. De fet, el valor de les armes de Griezmann va pujar com l’escuma i en poques hores ja es va litigar fins arribar als 500 euros.

Una xifra i un valor semblant ha adquirit també la samarreta de la selecció andorrana que l’exinternacional Kiko Obiols va vestir al primer partit oficial de la tricolor davant Estònia ara fa 24 anys. La peça ha arribat als 475 euros. Una samarreta de Jordi Torras, mite del Barça de futbol sala, també es va incorporar ahir a la subhasta solidària.