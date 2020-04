Aandorra vol l'ACB

Actualitzada 21/04/2020 a les 07:39

REBAIXA DEL 20 PER CENT DEL SOU SI NO ES JUGA

El president del club, Gorka Aixàs, va anunciar que l’entitat ha arribat a un acord amb la plantilla i entrenador perquè es rebaixin un 20 per cent el salari si finalment no es pot jugar la competició, mentre que si s’acaba fent la fase final rebran de manera íntegra el seus emoluments. Aixàs va manifestar que “diu molt de la generositat dels jugadors. És un moment difícil, tots hem de ser capaços de fer el que puguem i estic molt orgullós del pas que ha fet la plantilla”.

El MoraBanc Andorra, amb el vistiplau del Govern, va presentar una precandidatura perquè el Principat aculli la fase final de la Lliga Endesa si s’acaba reprenent la competició després de la crisi sanitària derivada de la pandèmia del coronavirus. L’assemblea de l’ACB havia de decidir ahir el futur de la competició, i els 18 equips van decidir per unanimitat donar per acabada la fase regular i que el vencedor de la competició s’estableixi amb una fase final amb els 12 primers classificats, sempre que les autoritats sanitàries ho permetin. El format seria de dos grups de sis equips amb partits tots contra tots a una volta, i els dos primers de cada grup passarien a les semifinals i final, que serien a partit únic. En total, es farien 33 partits en dues setmanes per establir el campió.La decisió final s’haurà de prendre com a molt tard el 31 de maig, i en cas de que es jugui, la lliga no s’allargaria més enllà del 10 de juliol. A més, en mancar encara més d’un terç de la competició, no hi haurà descensos a la LEB Or. El que està per veure és si hi hauria ascensos des de la segona categoria del bàsquet espanyol i no es descarta cap escenari, des d’una lliga 2020-2021 amb 20 equips a seguir amb una de 18. Per últim, l’ACB va confirmar que si a final de maig es donés per acabat el torneig, el títol es declararia desert i no hi hauria campió.Sobre la possible represa de la competició, el president del MoraBanc Andorra, Gorka Aixas, va declarar que “l’assemblea estava marcada perquè clarament tots volíem jugar, i l’únic tema gairebé ha estat com reprendre la competició”, mentre que el president de l’ACB, Antonio Martín, va agrair als clubs “deixar de banda els interessos individuals a la recerca del bé comú”, i va afegir que “la competició només es reprendrà si existeixen totes les garanties sanitàries per a jugadors, entrenadors, àrbitres i resta de membres”.Durant les últimes setmanes les Illes Canàries s’havien postulat com a seu de la hipotètica finalització de la competició, i ara també ha entrat en escena el Principat. El president Gorka Aixàs ja havia exposat a l’executiva de l’ACB la candidatura d’Andorra, i ahir ho va fer amb la totalitat de l’assemblea en una candidatura que es va veure amb bons ulls des de l’associació. L’ACB informarà properament sobre els diferents requisits per ser seu i el procés de selecció, però la proposta del MoraBanc Andorra inclou la celebració de tots els partits al Poliesportiu, i els entrenaments al Prat Gran d’Escaldes-Engordany, el Complex esportiu i sociocultural d’Encamp, el Joan Alay o el poliesportiu d’Ordino. Aquestes pistes es podrien aprofitar també per disputar algun duel si fos necessari.Sobre aquesta candidatura, el president Gorka Aixàs va assegurar que “poder acollir una competició en aquestes circumstàncies tan excepcionals avalaria el que s’està fent des de molts angles i la gestió de la pandèmia que ha fet el Govern, i seria la destinació més segura per jugar des del punt de vista sanitari”, i va afegir que “s’acabi fent o no, acollir la final pot ser una bona palanca de recuperació econòmica en un futur proper, i acollir a casa un esdeveniment esportiu així seria una bona notícia de la tornada gradual a la normalitat”. De la seva banda, el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, va aclarir que “ens hem ofert tenint en compte la situació epidemiològica que tenim i en quina hauríem d’estar per acollir la competició. Hi ha altres llocs que també s’han ofert, però hi ha una sèrie d’interrogants que van lligats a l’evolució de la pandèmia”, i va cloure que “si la controlem, som un país que crec que fem les coses bé, tindrem el cribratge de la població i una foto de quina situació estem, i som un país que podem optar a un esdeveniment d’aquest tipus”.Si s’acabés disputant la fase final, el MoraBanc es trobaria al grup més dur del torneig ja que tindria com a rivals Reial Madrid, Casademont Saragossa, València Basket, San Pablo Burgos i Herbalife Gran Canària.