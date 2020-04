“Pot llepar-me el cul”

El ciclista resident Rohan Dennis esborra les seves xarxes socials després de publicar una foto al seu cotxe en una carretera de Girona mentre se saltava el confinament, i que, virtualment, alguns usuaris el recriminessin.

Actualitzada 20/04/2020 a les 07:07

Redacció Andorra la Vella

Des que Joaquim Purito Rodríguez va traslladar-se a viure al país al 2011, multitud de ciclistes professionals s’han anat instal·lant al Principat durant els últims anys. De fet, Andorra és l’estat amb més corredors professionals per habitant, amb més de 70. Un d’aquests és l’australià Rohan Dennis, que aquesta temporada ha fitxat pel Team Ineos (l’antic Team Sky), i que ha protagonitzat una gran polèmica a les xarxes en relació amb el coronavirus i al confinament.

Dennis, que corre amb llicència andorrana, està residint aquests dies a Girona, i va penjar una foto al seu Instagram des de dins del seu cotxe a una cuneta d’una carretera gironina. La instantània estava acompanyada amb el següent comentari: “Dia 34: es va trencar i va sortir de casa. El #Covid19 pot menjar-me el cul i la quarantena també.”

Alguns seguidors van recriminar-li la seva actitud i van comentar que “pots conduir i no publicar-ho a les xarxes socials, i així no tindràs fuetades”, i no content amb això, el corredor s’hi va confontara i va contestar que “podria mostrar com de merda és aquesta situació i no ser un dels teus adorats drons que mostren el seu ‘món perfecte’ com un atleta d’elit. Què prefereixes?” A un altre va respondre-li que “imagina si tots visquessin en el seu món ideal on no poguéssim dir el que pensem i demostrar les nostres emocions”. Per acabar, a un altre usuari li va etzibar que “si no t’agrada el que faig, no em segueixis”.

Al final, la història va acabar amb una fugida cap endavant, i amb Rohan Dennis esborrant els seus comptes tant a Twitter com a Instagram. Sí que va deixar actiu, en canvi, el de Facebook, on gairebé no realitza publicacions.

Dennis és un dels millors especialistes del món en la modalitat contrarellotge, de fet, és l’actual campió mundial després del títol aconseguit l’any passat a Yorkshire (Regne Unit), i també va guanyar el maillot de l’arc de Sant Martí a l’edició del 2018 a Àustria. En total té set medalles en Mundials, quatre etapes a grans voltes, i quatre metalls més en campionats del món de ciclisme en pista.

#1 Bassa

(20/04/20 08:34)