L'Andorra Senior Cup s'ajorna fins al setembre a causa del coronavirus

Actualitzada 20/04/2020 a les 07:13

Marc Basco Andorra la Vella

L’Andorra Senior Cup no es disputarà finalment durant el mes de juny com estava previst, sinó que es traslladarà fins al cap de setmana del 5 i 6 de setembre a causa del coronavirus. L’organitzador del campionat, Talín Puyaltó, va manifestar que “era esperable, els equips encara seguien interessants per venir, però al final hi havia molt de risc”, i sobre la data alternativa del setembre, va assenyalar que “farem l’Andorra Senior Cup si es pot i ens deixen, i complint les indicacions sanitàries que ens donin”.

El torneig internacional de futbol de veterans arriba enguany a l’11a edició, i ho feia amb rècord d’equips participants, ja que n’hi havia inscrits un total de 48, xifra que suposava més de 1.400 persones i 3.200 pernoctacions previstes. Aquest canvi de dates i la situació de la pandèmia farà canviar el format del campionat, i Puyaltó va confessar que “si s’acaba fent, haurem de limitar el torneig a 24 equips”.