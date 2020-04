L'ACB decideix el seu futur amb l'opció d'acabar amb 12 equips

Actualitzada 20/04/2020 a les 07:11

Els clubs de l’ACB decidiran avui el final de la competició en una Assemblea General extraordinària que se celebrarà de manera telemàtica. Tot i que durant les últimes setmanes han trascendit diferents propostes de competició com un play-off amb els 16 primers a les Canàries, o un de vuit o deu equips, les últimes informacions apunten que que la proposta que es presentarà als clubs serà la d’acabar amb els 12 primers equips segons l’actual classificació. Hi hauria dos grups de sis equips en una única seu, els guanyadors de cada grup disputaríen una final al millor de cinc partits, i no hi hauria descensos a la LEB Or.

D’altra banda, la campanya solidària del MoraBanc Andorra El partit de la nostra vida continua sumant suports per al fons solidari de Govern contra el coronavirus i ahir es va arribar als 9.080 euros. Tots els que col·laborin veuran el seu nom i cognom estampats a la samarreta tricolor de joc de la propera temporada.