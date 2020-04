El MoraBanc proposa Andorra com a seu per acabar l'ACB

El president del club, Gorka Aixàs, que compta amb el vistiplau del Govern, ha posat damunt de la taula l'opció el Principat en l'assemblea d'aquest matí

Una de les opcions que està damunt de la taula per al final de la Lliga Endesa és fer un play-off amb els 8 o 12 primers equips de la classificació actual concetrant tots els partits en una mateixa seu. Les Canàries, una de les comunitats menys afectades pel coronavirus a Espanya, va ser la primera proposta que va sorgir com a seu d'aquest possible final, però en l'assemblea ACB que s'ha fet aquest matí via telemàtica n'han sortit tres més: Andorra, Madrid i Saragossa. El president del MoraBanc, Gorka Aixàs, ha proposat el Principat com a possible seu per concloure la temporada, una idea que té el vistiplau del Govern, ja que també serviria per reactivar una part del teixit econòmic del país.

El Poliesportiu seria l'escenari per jugar partits, els quals es disputarien a porta tancada, i pistes com el Pavelló del Prat Gran d'Escaldes-Engordany o el Prat Gran d'Encamp servirien per entrenar. A més, en cas de ser necessari, es buscaria com adaptar la retransmissió televisiva a aquestes intal·lacions per jugar-hi duels també.

Un dels altres aspectes a estudiar seria el format d'aquesta play-off, però aquest encara no està clar, com tampoc ho està si es podrà disputar el final de la competició ja que hi ha alguns equips que opten per donar per conclosa la temporada. En cas de mantenir la idea de jugar, la decisió de la possible seu no es prendrà avui.

