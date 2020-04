Tres corredors de la FAM seran a la cursa virtual de la Copa del Món

Actualitzada 19/04/2020 a les 07:07

Els corredors de la Federació Andorrana de Muntanyisme, Julio Rodríguez, Arnau Soldevila, Carlos Fernández i Sabrina Solana, participaran avui a la Mt. Awa Skyrace, primera prova virtual de la Copa del Món de curses de muntanya. La prova consistirà a còrrer 45 minuts (ja sigui a casa o al carrer) i els vencedors seran aquells que recorrin una distància més gran. A més d’aquesta, hi ha previstes cinc proves virtuals més.

La temporada del circuit mundial havia de començar avui mateix amb aquesta prova que se celebra al Japó, però la crisi sanitària derivada del coronavirus va fer modificar el calendari de la Copa del Món i suspendre totes les proves dels mesos d’abril, maig i juny. La Copa del Món, si no hi ha més canvis, arrencarà a finals del mes de juliol, i la primera de les cites serà l’Skyrace Comapedrosa, que està programada per al 26 de juliol, i que serà una de les proves del calendari que tindrà un bonus de puntuació per als participants.