L'FC Andorra i l'Unicef s'alien contra el coronavirus

Enviant un sms s'entrarà en sortejos d'una samarreta i un abonament i la recaptació serà íntegra per comprar mascaretes pels infants

Actualitzada 19/04/2020 a les 17:03

L'FC Andorra i el comitè d'Andorra d'Unicef sumaran forces contra el coronavirus amb la campanya GOLS X UNICEF que s'engegarà aquesta mitjanit. L'activitat constarà d'una rifa per sms, i amb l'enviament d'un missatge de text al 606 amb la paraula "GOL", s'entrarà al sorteig d'una samarreta signada per tota la plantilla de l'FC Andorra i una bufanda, i també d'un abonament de l'equip per la temporada 2021.

Els missatges es podran enviar des d'aquesta mitjanit i fins el diumenge vinent a les 23.59, tindran el preu d'un euro, i tota la recaptació es destinarà a Unicef per la compra de mascaretes pels infants.