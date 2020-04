L'Andorra HC seguirà a Primera Catalana per la suspensió de la lliga

Actualitzada 19/04/2020 a les 07:06

Redacció Andorra la Vella

La Federació Catalana de Patinatge va decidir donar per acabades totes les competicions de la seva jurisprudència amb els resultats de la primera volta de tots els tornejos, sense descensos a categories inferiors, i només amb ascensos directes. Aquesta decisió beneficia l’Andorra HC, que se salvarà de baixar a Segona Catalana després d’una mala temporada, ja que els homes de Wiffy Balart ocupaven l’última posició amb només sis punts (tres al final de la segona volta), a 13 punts de la salvació.

El president de l’entitat, Jaume Solé, va manifestar que “seria més maco haver aconseguit la salvació a la pista, però és el que hi ha”, i va afegir que “ha estat una temporada complicada amb les lesions i tots els problemes que hem tingut, però per sort ens salvem, estem contents”.

La federació va avisar que de cara al proper curs hi haurà ajustaments per quadrar el número d’equips, i que hi haurà jornades intersetmanals.