El MoraBanc Andorra recapta més de 7.000 euros per al fons solidari Simulació de la samarreta de la propera temporada amb els noms dels aficionats. BC MORABANC

Actualitzada 19/04/2020 a les 07:07

Marc Basco Andorra la Vella

La campanya solidària del MoraBanc Andorra, El partit de la nostra vida, va superar ahir els 7.000 euros recaptats en només tres dies. Concretament, al tancament d’aquesta edició, la xifra que s’havia aconseguit era de 7.420 euros, provinents de més de 230 donants.

Tots aquells que facin una aportació de 10, 20, 50, 100 o 200 euros a aquesta iniciativa veuran el seu nom a la samarreta de joc tricolor de la propera temporada, i la quantitat econòmica que es recapti anirà de manera íntegra al fons solidari del Govern. A més, en funció de la quantitat donada, hi haurà un percentatge de descompte en la compra d’aquesta equipació conmemorativa amb què l’equip jugarà el proper curs.

Durant aquests primers dies de la campanya, s’han rebut moltes aportacions, ja no només des del país, sinó també des de l’àmbit internacional amb col·laboracions des de diversos punts de la geografia espanyola com Barcelona o Burgos, i està previst que durant els propers dies augmenti la quantitat recaptada.

D’altra banda, la FCBQ (Federació Catalana de Basquetbol) va anunciar ahir la suspensió de facto de totes les competicions de base. Aquesta mesura serà efectiva si s’allarga l’estat d’alarma a Espanya, tal com va demanar ahir el president espanyol, Pedro Sánchez. Des de la federació es va anunciar que es retornaria als clubs una part proporcional de les quotes de participació i de llicències.

Pel que fa als entrenaments, el MoraBanc va explicar que dependrà de com evolucioni la pandèmia, i dels protocols que determini el Govern.