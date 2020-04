La comissió de Segona B avala la proposta de la RFEF

Va traslladar a les federacions territorials la proposició en què jugarien play-off els quatre primers i no hi hauria descensos

Actualitzada 18/04/2020 a les 07:03

Redacció Andorra la Vella

La comissió mixta de Segona Divisió B de la RFEF (Reial Federació Espanyola de Futbol) va traslladar a les federacions de futbol territorials espanyoles la proposta per donar per finalitzada la competició sense descensos, i amb un play-off entre els quatre primers classificats de cada grup per establir els quatre equips que pugen a Segona Divisió.

Segons aquesta proposta, que va confirmar la RFEF aquesta setmana, els quatre primers de cada grup disputarien un play-off en una seu única, possiblement al complex esportiu Pinatar Arena de San Pedro del Pinatar, Múrcia. Hi hauria dues eliminatòries entre els primers de grup que donaríen l’ascens directe, i els tercers s’enfrontarien entre sí, i els segons d’un grup contra els quarts de l’altre, tot a partit únic. A més, suposaria passar de 80 a 98 equips la temporada que ve, fet que suposaria fer sis grups, o tenir els mateixos amb 24 o 25 equips.

La proposta de la RFEF de donar per acabada la lliga de Segona Divisió B a deu jornades del final ha dividit el futbol espanyol. Totes les federacions autonòmiques s’estan reunint amb els seus equips (l’FC Andorra va fer-ho dimarts), per explicar aquesta proposició, i hi ha un rebuig majoritàri a la proposta. A més, algunes entitats com el Lleida Esportiu va anunciar que es reserva l’opció de portar aquesta decisió als tribunals si s’acaba executant.