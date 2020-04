Actualitzada 18/04/2020 a les 13:06

Marc Basco Andorra la Vella

L'Andorra HC jugarà una temporada més a Primera Catalana després de la decisió de la Federació Catalana de Patinatge de donar per finalitzades totes les competicions d'hoquei patins de la seva competència. Els tricolors eren últims amb només sis punts, però segons aquesta resolució, es donen per bons els resultats de la primera volta (l'Andorra HC també era últim amb 3 punts) i no hi haurà descensos, i només pujaran els equips amb posició d'ascens directe.