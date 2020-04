Gol Solidari i Aina entreguen 1.500 euros més al fons solidari de Govern

Actualitzada 18/04/2020 a les 07:00

Redacció Andorra la Vella

Gol Solidari i l’equip de monitors d’AINA van fer una nova entrega de 1.500 euros al fons de solidaritat creat pel Govern per combatre el coronavirus. El projecte està format pels futbolistes Juli Sànchez i Ilde Lima i els monitors de la casa de colònies, que han unit les forces sota el nom de Junts per Andorra i estan realitzant aportacions solidàries setmanals per intentar pal·liar la crisi sanitària.

Les entitats ja han aportat 5.000 euros al fons de solidaritat de Govern, i des de l’associació es va voler agrair “als esportistes, licitants i els altres donants, perquè sense ells, aquestes aportacionsa setmanals no serien possibles”.

Les subhastes d’objectes segueixen, i ahir se’n van anunciar dues més. D’una banda, l’internacional Chus Rubio va cedir la samarreta del duel contra Geòrgia de la Nations League, i la primera pilot espanyola en acabar el Dakar en cotxe, Cristina Gutiérrez, va regalar una samarreta signada.