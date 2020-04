El COI no veu motius per dubtar dels Jocs del 2021

Actualitzada 18/04/2020 a les 07:02

Redacció Andorra la Vella

El vicepresident del Comitè Olímpic Internacional (COI), l’espanyol Juan Antonio Samaranch, va mostrar-se ahir convençut que els Jocs Olímpics de Tòquio podran fer-se el 2021 amb normalitat. Tot i les últimes informacions que apuntaven que hi havia dubtes sobre la celebració de la cita olímpica segons com avanci la situació del coronavirus, el dirigent va manifestar ahir en una roda de premsa telemàtica que “a dia d’avui no tenim cap indicació que pugui fer pensar que els Jocs no es podran fer durant l’estiu del 2021”, i va afegir que “ni per part del govern japonès, ni del comitè organitzador ni del COI existeix una prevenció que hi pugui haver alguna altra incidència, i estem treballant en adaptar els plans perquè els Jocs del 2020 es puguin fer l’estiu del 2021”.

En aquest sentit, el COI i el comitè organitzador van crear un comitè de direcció conjunt per afrontar l’ajornament de la cita olímpica. L’organització dels Jocs estarà supervisada per aquest comitè conjunt i, a més, cadascuna de les dues entitats crearà un grup de treball propi. El del COI es dirà Here we go (som-hi), mentre que el del comitè organitzador japonès es batejarà com a New Launch (nou llançament).