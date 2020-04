Via reduïda

Actualitzada 17/04/2020 a les 07:23

L'EX-JUGADOR TRICOLOR BERNI TAMAMES SUPERA EL CORONAVIRUS

L’ex-jugador tricolor Berni Tamames va abandonar l’hospital després de superar el coronavirus. El lleidatà va militar a les files del llavors Festina Andorra la temporada 1995-1996 (que va acabar amb el descens de l’ACB), i posteriorment va tenir aventures a Gran Canària i Sevilla abans de tornar al club de la seva ciutat natal, Lleida, on va estar-hi sis temporades i li van acabar retirant la samarreta.

Tamames va estar ingressat nou dies a la unitat de cures intensives després d’haver contret el coronavirus, i després de deixar l’UCI va enregistrar un vídeo que es va emetre a TV3 i es va fer viral a principi de mes. Ara, dues setmanes després, l’extricolor ha pogut superar la malaltia i ha abandonat l’hospital.

El MoraBanc Andorra va aprofitar per fer una piulada a Twitter en què deia que “ens fa molt contents i és una gran notícia”, amb referència a la recuperació.

La represa de les competicions esportives un cop se superi la crisi sanitària derivada del coronavirus segueix sent un dels principals maldecaps de les institucions esportives. Un d’aquests casos és la Lliga Endesa, suspesa des de l’11 de març i amb la voluntat dels clubs que es pugui acabar la competició. Durant els últims dies han sorgit diversos escenaris, com ara que s’acabi el campionat amb tots els equips a les Illes Canàries sense públic, i amb un play-off amb els 16 primers classificats, i ahir va arribar una nova opció, en aquest cas de l’ABP (Asociación de Baloncestistas Profesionales), que seria la d’acabar la lliga amb un torneig de vuit o deu equips com a molt i sempre que finalitzi a mitjan juliol. Tot això condicionat al fet que les mesures sanitàries permetin que torni l’esport de primer nivell.En una trobada telemàtica amb els mitjans de comunicació, el president del sindicat de jugadors, Alfonso Reyes, va manifestar que “si tornés la competició no seria amb els 18 equips, sinó amb vuit o deu com a màxim, i possiblement no aniria més enllà de mitjan mes de juliol”. Tot i aquesta possibilitat, Reyes va assegurar que “és complicat que es pugui reprendre, sabem que l’ACB ho intentarà al màxim, però hi haurà un moment en què no hi hagi sortida”. Reyes va referir-se també a la situació sanitària i va assenyalar que “si nosaltres detectem que les garanties no estan a prop del cent per cent ens hi oposarem”.La principal possibilitat que hi ha ara mateix sobre la taula és la de finalitzar a les Canàries i el president de l’ABP va mostrar el seu escepticisme. “Si això es confirmés hi hauria molt a discutir, ho veiem inviable totalment. No pots concentrar els jugadors i tenir-los un mes o més aïllats sense veure les seves famílies”, va argumentar, i va cloure que “no estem disposats a donar suport a aquesta solució”.Però més enllà del que pugui acabar passant amb la temporada en curs, des del sindicat també es van referir a la propera campanya, en què podria haver-hi 20 equips a la Lliga Endesa. Tot apunta que no hi haurà descensos de l’ACB i els equips de la LEB Or van anunciar que lluitaran per pujar a la màxima categoria del bàsquet espanyol. En aquest sentit, Reyes va declarar que “és una possibilitat una Lliga Endesa amb 20 equips, un fet que veient com estan els calendaris podria ser problemàtic”. Per últim, sobre l’aspecte econòmic, Reyes va destacar que “volem deixar clar que els jugadors estan contribuint a la sostenibilitat de l’ACB amb el seu sacrifici econòmic. Estem disposats a parlar de tot, però s’ha de reconèixer el nostre esforç”.Ara mateix hi ha moltes incògnites sobre la taula i dilluns vinent començaran a disseccionar-se a l’assemblea que ha convocat l’ACB per intentar buscar solucions respecte al futur de la competició.