La samarreta de Joan Carles Navarro, a Gol Solidari

Actualitzada 17/04/2020 a les 07:20

La plataforma de Gol Solidari, engegada pels futbolistes Ildefons Lima i Juli Sánchez, segueix rebent peces per posar a disposició de la seva subhasta per la Covid-19.La darrera adquisició ha estat una samarreta de l’excapità de l’FC Barcelona de bàsquet Joan Carles Navarro. Gràcies a la intervenció i mediació de Carles de Bofarull, la Bomba ha cedit aquest valuós article de museu, signat per ell, per tal que la gent pugui entrar al web www.golsolidari.com i litigar per aconseguir-la.